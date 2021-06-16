وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 8 وفيات و467 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 728,266

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 وفيات و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9622 وفاة و744844 إصابة.

وأشارت الوزارة، في الموجز اليومي لإحصائية كورونا في المملكة، إلى إجراء 23349 فحصاً، اليوم، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7607160 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا، اليوم، وصلت إلى 2 بالمئة.

وبينت أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 6956 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 76 حالة وبلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 60 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 501 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

أما في إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ووصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 5 بالمئة، كما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 633 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً الى 728266 حالة.

وبين أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2007821، فيما تلقى 810206 شخصاً الجرعيتين، كما أن عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح وصل إلى 2951361 شخصاً.