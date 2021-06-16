بعد دراسة ‏ملفاتهم.. وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن مئة موقوف ‏اداري

‏أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظين ‏والحكام الاداريين، اليوم الاربعاء، بالإفراج عن مئة موقوف ‏اداري، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل.

ويأتي القرار بعد ان تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، ولمنحهم فرصة اعادة الانخراط في ‏المجتمع.‏

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