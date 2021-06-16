“امير المؤمنين” يهنئ بينيت بتولية رئاسة الحكومة الاسرائيلية!!

هنأ الملك المغربي محمد السادس (امير المؤمنين) نفتالي بينيت على توليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية، وأكد في برقية التهنئة على حرص المملكة على مواصلة اهدافها في خدمة السلام في الشرق الاوسط يضمن لكافه شعوبه العيش في سلام.

وقالت برقية الملك محمد السادس :”يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهانئي وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضافت التهنئة: “وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام”.

وكانت المملكة قد استأنفت علاقاتها مع اسرائيل في 10 كانون اول/ديسمبر بوساطة امريكية، مقابل اعتراف الادارة الامريكية السابقة لدونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازغ عليها منذ 1976.

ويشار الى ان ثلاثة دول عربية اخرى (خاسئة) قامت بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل في اطار اتفاقيات ابراهيم وهي :الامارات، البحرين والسودان.