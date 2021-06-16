اعتقال شخص بشبهة ارتكابه جريمة قتل شقيقته قبل 20 عاما

أحالت إدارة البحث الجنائي شخصا للمدعي العام للاشتباه باقترافه جريمة قتل شقيقته قبل 20 عاما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنه ومنذ ايام وردت معلومات للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول اختفاء سيدة منذ 20 عاما وانه تدور شبهات حول حادثة اختفائها وقد تكون ضحية لجريمة قتل، حيث شُكّل على الفور فريق تحقيقي خاص من قسم بحث جنائي محافظة الزرقاء لمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول تلك السيدة وظروف اختفائها.

وأضاف، إن فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول تلك السيدة حيث لم يظهر وجود اي تعميم عنها لخروجها من المنزل، وبعد التوجه لمنزل شقيقها أكد في بداية الامر انها هربت من المنزل قبل 20 عاما ولا يعرفون عنها أي معلومات منذ تلك الفترة.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه وبالتوسع في التحقيق والاستماع لشهادات عدد من الاشخاص وجمع المعلومات، تشكلت لدى المحققين مؤشرات حول تعرضها لجريمة قتل، وقادت التحقيقات لحصر الاشتباه بشقيقها، وبالتحقيق معه اعترف بأنه وقبل 20 عاما دخل على شقيقته ووجدها قد قامت بضرب نفسها بواسطة اداة راضة وكانت متوفية، حيث قام بحملها وإحراق الجثة والقائها في سيل الزرقاء بعد ذلك.

وأشار الناطق الإعلامي الى انه تم ابلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية، وتمت احالة القضية اليه، والذي قرر توقيف المشتبه به في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

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