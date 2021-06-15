بعد مواجهات اسفرت عن اصابة 27 مقدسياً.. الاحتلال يعلن عن انتهاء “مسيرة الأعلام” لدى توقفها عند حائط البراق/ فيديو

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مسيرة الأعلام السنوية التي شارك بها حوالي 2000 مستوطن في مدينة القدس المحتلة، بعد وصولها إلى حائط البراق.

وانطلقت المسيرة من شارع الانبياء الساعة 5:30، حيثُ احتفل المستوطنون أمام باب العامود، ثم اتجهوا بمسارين:

الأول.. داخل البلدة القديمة صعودا الى شارع يافا والدخول من الباب الجديد وباب المغاربة صوب الحي اليهودي، ومن ثم الى حائط البراق

والثاني.. إلى البلدة القديمة عبر باب العامود، وصولا الى الحي الاسلامي ومن ثم الى حائط البراق

وفتحت، جميع الشوارع والطرق التي تم إغلاقها بعد مسيرة الأعلام بالقدس أمام حركة السير.

وأدى المقدسيون صلاة المغرب في ساحة باب العامود، عقب انتهاء مسيرة الأعلام الاستيطانية.

وأفاد الهلال الاحمر، أنّ 33 مقدسيا قد أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.

وفيما يلي وقائع هذا اليوم ومواقيته..

9:09.. اعتقال طفل 7 سنوات من ساحة باب العامود بالقدس المحتلة

9:00.. إسرائيل تعلن انتهاء مسيرة الأعلام بالقدس بعد وصول المستوطنين إلى حائط البراق.

8:36.. المستوطنون اليهود يتوجهون إلى حائط البراق، بعد مرورهم بباب العامود بالقدس المحتلة، ضمن فعاليات “مسيرة الأعلام”

9:01.. قوات الاحتلال تعتقل الفتاة المقدسية جنى الرمحي من أمام باب العامود بالقدس

8:34.. الهلال الأحمر: 33 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس

8:18.. النائب الشيوعي بالكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف يصرح: في دولة القانون الهتافات التي تحرض على القتل كانت مصيرها السجن

7:38.. الهلال الأحمر بالقدس: 27 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس ؛ الإصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت.

7:30.. بدء انتقال مسيرة المستوطنين من باب العامود الي باب الخليل ولن تدخل ساحات الأقصى

7:10..النائب اليميني المتطرف بالكنيست إيتمار بن غفير ينضم إلى المستوطنين في “مسيرة الأعلام” بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة

6:55.. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أشخاص يحملون العلم الفلسطيني في باب العامود

6.48..جماعة ناطوري كارتا ترفع العلم الفلسطيني في مواجهة مسيرة المستوطنين بالقرب من المصرارة في القدس المحتلة

6:45.. جيش الاحتلال يعتدي على الطواقم الصحفية ويضيِّق على الصحفيين خلال تغطيتهم اقتحامات المستوطنين لمنطقة باب العامود وما يسمى “مسيرة الأعلام”

6:44.. شبان يضرمون النيران في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة

6.38..اشتعال النيران في محيط مستوطنة “التلة الفرنسية” بالقدس المحتله

6.35..إخلاء جميع العاملين في وزارة العدل الإسرائيلية بالقدس

نبسبب رشق حجارة جماعي نحو مبنى الوزارة من قبل شبان فلسطينيين.

6.33..17 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، كماتم نقل 3 اصابات للمستشفى وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانيا.. الاصابات بالمطاط والصوت والاعتداء بالضرب

قوات الاحتلال اعتدت على سياره اسعاف باطلاق الرصاص المباشر باتجاهها وتمنع الطواقم من حرية الحركة

6.30..اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في باب العامود بالقدس.

6.29..وصول مسيرة الأعلام لمنطقة باب العامود بالقدس المحتله

6:24.. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

6:22.. مسيرات فلسطينية في بيت لحم ونابلس وقطاع غزة؛ ردًا على مسيرة الأعلام التي ينظمها مستوطنون في القدس.

6:21.. شرطة الاحتلال تمنع الوافدين من الداخل المحتل الوصول الى الأقصى .. بحجة السماح فقط لمن هم فوق 40 عاماً

6:20.. قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال مواجهات مستمرة قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

6:19.. سيارة المياه العادمة تستهدف الشبان المقدسيين في باب الساهرة

6:18.. انطلاق مسيرات شعبية غاضبة بقطاع غزة تنديداً بمسيرة الأعلام في القدس

6:17.. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لبيت لحم، عقب قمع مسيرة مندّدة “بمسيرة الأعلام”في القدس المحتلة

6:01.. نقل اصابتين للمستشفى، أحدها لمستشفى المقاصد وأخرى للمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر.

6:00.. حطم مقدسيون حافلة للمستوطنين في شارع شلاح الدين بالقدس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

5:85.. معاريف: إصابة مستوطنين اثنين أحدهما بجراح متوسطة في الوجه جراء رشق سيارتهما بالحجارة قرب قرية عزون جنوب قلقيلية.

5:56.. معاريف: على خلفية التوترات الأمنية: تغيير مسار تحرك الطائرات التي تهبط في مطار بن غوريون.

5:51.. مصادر خاصة: اعتقال القيادي ووزير القدس سابقا حاتم عبد القادر في القدس

5:38.. بدء تجمع المستوطنين قرب حي المصرارة في القدس استعدادًا لـ”مسيرة الأعلام”

5:34.. عضو الكنيست إيتمار بن غفير يصل مسيرة الأعلام ويقول لمنصور عباس: “لا يمكن لعضو كنيست أن يمنع يهوديًا من السير في القدس بالعلم الإسرائيلي، هذا هو وجه هذه الحكومة”.

5:20.. جمعية الهلال الأحمر ترفع درجة جهوزيتها اليوم تحسباً لحدوث مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة القدس وضواحيها المختلفة.

5:19.. تعزيزات كبيرة من قبل قوات الاحتلال في محيط باب العامود استعداداً لإقامة “مسيرة الأعلام”.

5:14.. جندي من قوات الاحتلال يعتدي على شاب بسبب رفعه للعام الفلسطيني وينتزعه منه.

4:56.. قوات الاحتلال تستخدم الرصاص الحي في المواجهات شمال الخليل ومخيم العروب.

4:53.. جيش الاحتلال يعتدي على المصور الصحفي محمد الشريف أثناء تغطيته في محيط باب العامود

4:51.. جيش الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي على الشبان في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

4:18.. مركز حنظلة: جيش الاحتلال يعتقل المواطن المقدسي سامر أبو عيشة من مكان عمله في جمعية برج اللقلق للعمل المجتمعي.

4:09.. شرطة الاحتلال تعتقل 6 شبان فلسطينيين في القدس المحتلة.

4:01.. جيش الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بروقين غرب سلفيت.

3:58.. شرطة الاحتلال تُبعد الطواقم الصحفية والفرق الطبية عن منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان لتأمين مسيرة الأعلام.

3:56.. قوات الاحتلال تنصب الحواجز في محيط باب العامود بالقدس المحتلة استعداداً ل “مسيرة الأعلام” ، وتضيق على المقدسيين وتمنع حركتهم في المكان.

3:50.. اعتداء الشرطة الاسرائيلية على الشبان المجتمعين بباب العمود، رفضاً لمسيرة الأعلام بالقدس

2:58 : شرطة الاحتلال تُبعد الطواقم الصحفية والفرق الطبية عن منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان لتأمين مسيرة الأعلام

وكانت سلطات الاحتلال قد حولت منطقة باب العمود في القدس والشوارع المحاذية لها لثكنة عسكرية، مستبقة موعد مسيرة المستوطنين “رقصة الاعلام”.

واخلت قوات الاحتلال بالقوة ساحة باب العمود والشوارع المحاذية لها ” المصرارة وباب الساهرة والسلطان سليمان”، ودفعت كل المتواجدين من الشبان والنساء والاطفال، كما ضربت بعضهم بالهراوات، كما نصبت القوات السواتر الحديدية والحواجز في شوارع القدس، ومنعت المرور والحركة بحرية.

كما اقتحمت القوات المحلات التجارية في شارع نابلس والمصرارة واعتدت على المتواجدين بالضرب والدفع، واعتدت على الشبان خلال جلوسهم في مطعم في منطقة المصرارة واجبرتهم على تركه.

وقامت وحدة الكلاب البوليسية بتفتيش منطقة باب العمود بالكامل، قبل موعد وصول مسيرة المستوطنين للمكان.

ودعا المستوطنون لمشاركة واسعة في “مسيرة الأعلام” المقررة اليوم، بعد احباطها الشهر الماضي “28رمضان/ 10 ايار” مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

المستوطنون يرقصون في ساحة باب العامود

للتفاصيل: https://t.co/huMKi2DrZY (تصوير: إبراهيم السنجلاوي) pic.twitter.com/k8WvM8L5a1 — موقع عرب 48 (@arab48website) June 15, 2021