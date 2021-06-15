هل يقصد "الغنوشي" .. الرئيس التونسي يتهم أطرافاً داخلية بالتنسيق مع الخارج لإزاحته من منصبه ولو عن طريق الاغتيال
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جرينتش+2 10:23
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و500 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 727,670
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