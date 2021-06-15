وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و500 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 727,670

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9614 وفاة و744377 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لاحصائية (كوفيد-19) في المملكة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7093، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 53 وبلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 50 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 494 حالة.

وبينت أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

أما في إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ووصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 5 بالمئة، كما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 604 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 727670 حالة.

وأوضح الموجز أنه تم اليوم إجراء 20236 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7583811 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 47ر2 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 1969242، فيما أتم 782039 شخصاً تلقي الجرعيتين، كما أن عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح وصل إلى 2920582 شخصاً.