بغرض احتواء انتصار المقاومة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم تمهيدا لمسيرة الأعلام الضخمة عصراً
أهم العناوين
جرينتش+2 10:57
فنانة صينية تودع سمير غانم بتقليده في مشهد مع عادل إمام بفيلم “ممنوع في ليلة الدُخلة” / فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني