طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الجمعة

بغرض احتواء انتصار المقاومة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم تمهيدا لمسيرة الأعلام الضخمة عصراً
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