طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتستمر الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 35 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الاغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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