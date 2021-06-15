ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 أسلحة نارية و6 آلاف حبة مخدرة

تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط تاجر ومروج للمخدرات بحوزته 4 أسلحة نارية و6 آلاف حبة مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا شخصا من المشبوهين بقضايا الاتجار والترويج للمواد المخدرة بعد أن وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية.

وأضاف أنه وبعد التأكد من المعلومة وحيازته ونقله لكمية من المواد المخدرة من إحدى محافظات الشمال للعاصمة، جرت مداهمته داخل مركبته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 4 أسلحة نارية و6 آلاف حبة مخدرة.

وفي قضية اخرى في العاصمة، ألقي القبض على 3 اشخاص تورطوا بمحاولة تهريب 75 ألف حبة مخدرة، حيث تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم بعد أن وردت معلومات حول قيامهم بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وإخفائها داخل مخبأ سري في إحدى مركبات الشحن وجرى ضبط المركبة وما بداخلها من حبوب مخدرة قُدرت بـ 75 ألف حبة.

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