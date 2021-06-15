شرطي يحبط محاولة سرقة فرع بنك والأردني الكويتي في ماركا

أعرب المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي عن تقدير واعتزاز أسرة البنك بدور مديرية الأمن العام ومرتباتها العاملة في جميع الادارات والوحدات التابعة لها في المحافظة على أمن الوطن والمواطن وحماية الأرواح والممتلكات والتي تعتبر أولوية تتصدر اهتمامات قائد الوطن.

وقدّم البطيخي خلال زيارته اليوم الثلاثاء لإدارة السير الشكر لأحد نشامى الإدارة، الوكيل خلدون أحمد الزواهرة، لدوره الوطني الكبير في ترجمة أسمى آيات الولاء والانتماء للوطن وذلك بتصديه الشجاع لشخص سولت له نفسه الاعتداء ومحاولته سرقة أحد فروع البنك في منطقة ماركا.

واكد أن وجود الرجال الشرفاء الذين تدفعهم غيرتهم ووطنيتهم للقيام بمثل هذه الأدوار البطولية، يعتبر موضع فخر واعتزاز وتقدير وعرفان من البنك الأردني الكويتي الذي يتصل بكافة مؤسسات الدولة بعلاقات وثيقة ويؤدي رسالة مهمة من خلال مسؤوليته الاجتماعية.

من جهته أكد مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب اعتزازه بهذه اللفتة الطيبة من إدارة البنك، وتثمين الدور الذي يقوم به رجال الأمن العام، مؤكدا أن ما قام به الوكيل الزواهرة ما هو إلا الواجب الذي أقسم عليه وزملاؤه وما يمليه عليه واجبه تجاه وطنه في بذل أقصى الجهود للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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