سعيد صالح يبيع الضحك بالحان حلمي بكر في أسطوانات

في ذاكرة الكوميديا العربية لا يمكن نسيان “مرسي الزناتي” الطالب المشاغب في مسرحية “مدرسة المشاغبين” و”سلطان” الابن الأكبر الفاشل دراسيا في مسرحية “العيال كبرت”، هو “سعيد صالح”

“سعيد صالح” فتى المسرح كما أطلق على نفسه، الكوميدي الذي لمع على المسرح والسينما وبعد نجاحه قرر تسجيل مجموعة من (الأغاني الضاحكة) بصوته على أسطوانات.

فقد نَشرت جريدة “أخبار اليوم” بتاريخ 6 أبريل 1974 أن سعيد صالح اتفق مع الملحن “حلمي بكر” ليلحن له أول دفعة من أغانيه الكوميديا لتسجيلها وعرضها في الأسواق.

وكان اكتشاف الملحن “حلمى بكر” لسعيد صالح كمطرب حينما غنى من ألحانه مجموعة من الاستعراضات في بعض مسرحياته، سببًا فى اختيار سعيد له لمهمة تلحين هذه الاغانى.

وقال “سعيد”: مشروعي (الأغاني الكوميديا الضاحكة) ليس بدعة لكنه، علاج يمكن للباحثين عن الضحك الاستعانة به وسماع أسطواناتي.

“سعيد صالح إبراهيم نجم” من مواليد المنوفية في 31 يوليو 1940 حصل على ليسانس الآداب، واكتشفه “حسن يوسف” وقدّمه إلى مسرح التليفزيون وكانت بدايته متألق في مسرحية “هالو شلبي” الذي اقتبس مقولته (استك منه فيه) و أضافها إلى حوار المسرحية، واشتهرت المسرحية بمقولته.

اشتهر “سعيد” بتقديم عدد من المسرحيات ذات المضمون السياسي والاجتماعي مثل “كعبلون” و”حلو الكلام” و”البعبع” وغيرها الكثير.

وفي السينما قدم أكثر من 500 فيلم وكون ثنائيا مع عادل إمام، ومن أشهر أعماله الدرامية دوره في مسلسل السقوط في بئر سبع، وقد توفي في 1 أغسطس 2014.