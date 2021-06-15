بغرض احتواء انتصار المقاومة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم تمهيدا لمسيرة الأعلام الضخمة عصراً
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بركة البيبسي تواصل انتصارتها “التاريخية” على الحكومات المتعاقبة
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