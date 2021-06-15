“العمل الإسلامي” يستنكر أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان في مصر

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي القرار الجائر للقضاء المصري بالحكم القطعي بالإعدام بحق ١٢ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الداعية صفوت حجازي والقيادي محمد البلتاجي وعبدالرحمن البر ضمن ما يسمى قضية فض رابعة “التي حوكم فيها الضحية بدلاً من الجلاد الذي ارتكب اكبر مجزرة في العصر الحديث بحق المعتصمين السلميين من الشعب المصري الشقيق”.

وطالب مسؤول الملف العربي بالحزب، الدكتور صالح الغزاوي في تصريح صادر عنه اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الحقوقية الصارخة” بحق الشعب المصري، مؤكداً أن استمرار النظام المصري في نهج الإعدامات والاعتقالات التعسفية بحق آلاف المصريين، واستمرار نهج القمع في التعامل مع نخبة الشعب المطالب بالحرية واستقلال القرار الوطني، سيفاقم من الأزمات التي تعيشها مصر على مختلف الصعد.