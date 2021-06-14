وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد يتعهد بتسوية الخلافات مع الاردن

صرح وزير الخارجية، رئيس الوزراء الاسرائيلي بالإنابة، يائير لابيد، ان مملكة الأردنية هي شريك استراتيجي مهم لدولة إسرائيل، وان العاهل عبد الله الثاني هو قائد إقليمي مهم.. متعهدا بالعمل سوية معه لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقد ادلى الوزير لابيد بهذا التصريح خلال حفل تسليم وتسلم أقيم اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية

وعلى صعيد اخر قال لابيد ان على اسرائيل اعادة العلاقات مع الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الى سابق عهدها، اذ ان هذه العلاقاتقد تدهورت بشكل كبير خلال فترة ولاية نتنياهو.

واضاف انه قد حذر من التعويل على الحزب الجمهوري فقط، الا ان الحكومة المنتهية ولايتها لم تكترث بهذا الامر.