مقتدياً بصديقه ترامب.. نتنياهو يرفض إجراء مراسم تسليم السلطة لنفتالي بينيت وفق البروتوكول

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، قد رفض إجراء مراسم تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، وفق البروتوكول.

واجتمع بينيت مع نتنياهو لمدة نصف ساعة فقط، اليوم الاثنين، في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حسب البروتوكول، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الإسرائيليون اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.

نتنياهو اطلع بينيت، خلال هذا الاجتماع القصير، على الامور الحيوية التي يجب معالجتها، ولم يصدر اي بيان عن الاجتماع كما لم تنشر اي صور عنه.

وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ”حكومة التغيير” المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس، ومن المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الإثنين.

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي “يمينا” اليميني، نفتالي بينيت، و”هناك مستقبل” الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

المصدر: RT