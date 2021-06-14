طقس معتدل بالمرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الخميس

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الاثنين، لتكون حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الاجواء يومي الثلاثاء والاربعاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 23، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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