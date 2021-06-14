ضبط محتالة تحترف التسول بعمان مع انها تمتلك سيارتين

ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية امرأة محتالة تمارس اعمال التسول امام مجمع عيادات طبية تابع لمستشفى في احدى مناطق العاصمة عمان، حيث تقوم باستعطاف مراجعي العيادات بحجة حاجتها لشراء ادوية ودفع نفقات علاجها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، ان هذه المتسولة تم ضبطها وفق الاصول واجراء دراسة اجتماعية لحالتها الاجتماعية استنادا الى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تبين انها تملك سيارتين، احداهما شحن عمومي نوع مرسيدس موديل 2011 وسيارة اخرى نقل مشترك خصوصي، اضافة ان لديها سوابق بتهمة الايذاء .

واشارت الوزارة الى ان المتسولة تمت احالتها الى المركز الامني لاجراء المقتضى القانوني، وفق الاصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.

ومن جديد اكدت وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة عدم تعاطي الاخوة المواطنين او تعاطفهم مع المتسولين باي شكل من الاشكال ، حيث ستعكف بشكل دوري على نشر قصص تسولهم لوضع المواطنين في صور واشكال التسول ومخاطره ، في مسعى لمكافحة هذه الافة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن