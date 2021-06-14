تحسبا لرد فعل المقاومة.. العدو يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية بعد الابقاء على مسيرة الأعلام في القدس غدا

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أنه بعد انتهاء جلسة التقييم لدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فقد تقرر إبقاء مسيرة الأعلام في موعدها كما هي مقررة غداً بنفس المسار المخطط لها.

في السياق، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أنه طلب من قادة الجيش، التجهز لإمكانية عودة التصعيد مع قطاع غزة على خلفية مسيرة الأعلام غداً.

وكان عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه تم إجراء تقييم للوضع اليوم الاثنين، حول مسيرة الأعلام، لافتا إلى أن النية هي السماح بعقدها بالشكل الذي اتفق عليه بين الشرطة والمنظمين.

وحول ما اذا هناك رد من حركة حماس بعد المسيرة، قال في لقاء مع موقع (كيباه) الإسرائيلي: “القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ويحق في أي دولة ديمقراطية التظاهر والقيام بمسيرة أو أخرى طالما كان ذلك وفقا للقانون، وهكذا سنتصرف”، على حد زعمه.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون بالتعاون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، غداً الثلاثاء، في مدينة القدس

تحسبا لرد فعل المقاومة

ومن جانبه، قال المحلل العسكري لموقع والا العبري أمير بحبوط إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد رفع عدد قواته في الضفة المحتلة ومستوطنات غلاف غزة خشية من تدهور الأوضاع الأمنية تزامناً مع مسيرة الأعلام المقررة يوم غدٍ الثلاثاء.

ونقل بحبوط، عن مصدر عسكري إسرائيلي، رفع المستوى الأمني والعسكري لحالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك القبة الحديدية.

وبحسب المصدر العسكري الإسرائيلي فإن هناك توقعات إسرائيلية بحدوث تظاهرات في عدة مناطق ومحاولات لتنفيذ عمليات.

وأجرى رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الحرب بني غانتس ووزير الأمن الداخلي بارليف محادثة قصيرة ومشاورة حول موضوع مسيرة الأعلام بعد الصورة الجماعية للحكومة، تخوفاً من رد المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وفي وقتٍ سابق حذر الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، من مغبة المساس بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له إن: “كتائب القسام وقيادة المقاومة تتابعان عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم”

وأضاف: “نحذر من مغبة المساس بالأقصى، ونحيي المرابطين الأحرار في القدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس الأقصى والعدوان عليه”.