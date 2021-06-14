وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 10 وفيات و546 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 726,932
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تحسبا لرد فعل المقاومة.. العدو يرفع حالة التأهب وينشر القبة الحديدية بعد الابقاء على مسيرة الأعلام في القدس غدا
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