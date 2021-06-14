جريدة الاخبار اللبنانية تكشف المقترحات المصرية للمصالحة الفلسطينية التي قبلتها قيادة "حماس" وتحفظ عليها عباس
أهم العناوين
جرينتش+2 05:08
المقاومة الفلسطينية و الأجندة الخارجية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني