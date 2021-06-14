إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار على الحدود الأردنية

أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، اليوم الإثنين، خلال إحباط محاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن “ملابسات الإصابة غير واضحة والجندي عولج على الفور بعد إحباط محاولة التهريب”.

والأسبوع الماضي أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.

وذكرت أنه ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك أطلقه الجيشان الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية.