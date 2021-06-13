لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
أهم العناوين
جرينتش+2 02:05
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف في لندن عن عمر 87 عاماً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني