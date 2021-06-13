“العمل الإسلامي” يدين اعتداء المليشيات الليبية على مواطنة أردنية

أدان حزب جبهة العمل الإسلامي حادثة الاعتداء الإجرامي بحق مواطنة أردنية بعد اختطافها على أيدي مليشيات الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، مطالباً الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المواطنة الأردنية ومتابعة السلطات الليبية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم لما تمثله هذه الجريمة من إساءة لكرامة الأردنيين.

كما أدان الحزب الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها أربعة أفراد من عائلة مسلمة في مدينة أونتاريو في كندا بعد الهجوم الذي نفذه شاب بدافع الكراهية ضد المسلمين بحسب ما أظهرته التحقيقات الرسمية، مطالباً بمحاسبة من نفذ هذا الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفه.

وعبر الحزب عن أسفه لما وصفه بحالة “صمت النظام العربي والدولي تجاه مثل هذه الجرائم في وقت كانت تتدافع فيه هذه الانظمة للتنديد بجرائم ترتكب بحق غير المسلمين”، حيث طالب الحزب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه خطاب الكراهية والعنصرية و تجريم خطاب “الإسلامفوبيا” ضد المسلمين الذي بدأ يتصاعد في الغرب وما يتسبب به من جرائم إرهابية بحق المسلمين، وإدانة المعايير المزدوجة التي تدعي محاربة الإرهاب فيما تمارس التحريض ضد الإسلام والمسلمين، بما يهدد السلم الإقليمي والدولي.