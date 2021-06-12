نجح الشعب في الانتفاضة وفشل السياسيون في حصاد نتائجها

هناك تهويل وتضخيم مقصود في الحديث عن فشل اجتماعات القاهرة ، فلم يحدث اجتماع للفصائل حتى نتحدث عن الفشل وكانت مجرد دعوة لاجتماع كان مقررا أن يتم هذا الاسبوع، كما أن الدعوة للاجتماع كانت من مصر وبطريقة متعجلة دون أية اتصالات مسبقة بين الفصائل الفلسطينية أو وضع جدول أو برنامج عمل.

وللأسف فإن التسريبات والتكهنات ووسائط التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا سلبيا في تضخيم الموضوع وتشويه صورة الفلسطينيين بعد أيام فقط مما انجزته الانتفاضة من مظاهر وحدة الشعب وعظمة انجازاته.

وهكذا فقد غطى ما يسمى فشل لقاء المصالحة في القاهرة على ما انجزته الانتفاضة !!!!!!!!

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