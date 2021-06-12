“حماس” تعتبر عبد الله بن زايد عدواً مبيناً لفلسطين والامة العربية، بعدما دعا دول الغرب لتصنيفها كمنظمة ارهابية

استنكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، سامي أبو زهري، اليوم السبت، تصريحات عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات التي تغنى فيها بالاحتلال وهاجم “حماس”.

وقال أبو زهري، عبر تويتر، إن “تصريحات عبد الله بن زايد خلال حضوره إجتماع “اللجنة الأمريكية اليهودية” التي يتغني فيها بالإحتلال ويهاجم فيها حركة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية، تؤكد أن هذا الفريق هم أعداء لفلسطين وقضايا الأمة”.

وكان وزير خارجية الإمارات، قد عبّر خلال حضوره اجتماع ما تسمى “اللجنة الأمريكية اليهودية”، عن أسفه لامتناع الغرب عن تصنيف “حماس كمنظمة إرهابية”.

وقال ابن زايد : “من المؤسف أن تتردد الدول بشكل أكبر في الحديث عن كيانات مثل حركة حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح”.

وأضاف، خلال حديث له مع موقع اللجنة اليهودية الأميركية، إنه “من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما، وليس الجناح السياسي، على أنه إرهابي، في حين أن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق”.

وأضاف الوزير أن هناك حاجة لما وصفه بتفكير إستراتيجي بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن أمله أن يساعد اتفاق “إبراهام” الموقع بين الإمارات و”إسرائيل” في إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل.. وفق قوله لعنه الله.