لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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بعد رواية جريدة “الجارديان”.. “واشنطن بوست” تدلي بدلوها حول وقائع واسرار محاولة اشعال الفتنة في الاردن
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