لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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اليوم ذكرى ميلاد محمد عوض.. فيلسوف الفن وعاشق العروبة ونصير فلسطين
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