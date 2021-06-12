لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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السعودية تقصر حج العام الحالي على ابنائها والمقيمين فيها الحاصلين على اللقاح من الفئات العمرية (18 إلى 65 عاماً) فقط
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