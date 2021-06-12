لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 5 وفيات و310 إصابات بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,831
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