استشهاد الأسيرة المحررة ابتسام الكعابنة برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال القدس/ فيديو

استشهدت، مساء اليوم السبت، الأسيرة المحررة ابتسام خالد كعابنة (27 عاما) عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

فقد اطلقت قوات الاحتلال النار عليها عند الحاجز، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تركت تنزف في المكان.

وبحسب شهود عيان، فقد تركت قوات الاحتلال الفتاة مصابة وملقاة على الأرض، وأغلقت الحاجز بالكامل ومنعت الطواقم الطبية والمركبات من المرور.

وقال شقيقها محمد خالد كعابنة، إن الاحتلال أطلق النار عليها عند الحاجز، واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تم تركها ملقاة على الأرض.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلتها عام 2015 وأمضت 18 شهرا في سجونه.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استشهاد الأسيرة ابتسام كعابنة من مخيم عقبة جبر بعد أن أطلق الاحتلال النار عليها على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الهيئة أن الشهيدة الأسيرة المحررة كعابنة من محافظة أريحا، وهي أم لطفل، وكانت قوّات الاحتلال اعتقلتها بتاريخ 27 آب (أغسطس) 201، وحكمت عليها حينها بالسجن لمدة عام ونصف.