لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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جرينتش+2 02:03
استشهاد الأسيرة المحررة ابتسام الكعابنة برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال القدس/ فيديو
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