أجواء معتدلة بجميع المناطق رغم التذبذب في درجات الحرارة

تكون درجات الحرارة اليوم السبت، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الاثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتعود الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 18، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 28، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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