لائحة الاتهام الاسرائيلية بحق الأسير البطل منتصر شلبي ترسم صورة صادقة لاصرار "شعب الجبارين" على تحرير ترابه الوطني
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حماس تشترط مشاركة عباس في حوارات القاهرة، وتشكيل قيادة وطنية مؤقتة ومجلس وطني جديد للتوافق على برنامج سياسي جامع
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