الاردن دولة خضراء.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و343 اصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,521

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى9577 وفاة و 742521 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7862 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 68 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 484 حالة.

وبين الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 10 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 480 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى725082 حالة.

وبحسب الموجز فقد تم إجراء 15916 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7508948 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 16ر2 بالمئة. وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ1898859 شخصاً والجرعتين 616793 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2835129 شخصاً.

ومن جانبه، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، اليوم الجمعة، إن دولا صنفت الأردن دولة خضراء بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا.

وأضاف لقناة “المملكة”، أن “السياحة الداخلية قد بدأت بالتعافي التدريجي ضمن التقيد بشروط السلامة العامة، والسياحة الخارجية بدأت بشكل متواضع ولكن مع مؤشرات إيجابية”.

وأكّد الفايز أن الوزارة لديها خطة ترويجية لتشجيع السياحة في الأردن.