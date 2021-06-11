استشهاد الفتى محمد سعيد حمايل واصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس/ فيديو

اعلنت جمعية الهلال الأحمر عصر اليوم عن استشهاد فتى خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وافادت الجمعية باستشهاد الفتى محمد سعيد حمايل 15 عاما متأثرا باصابته برصاص الاحتلال، خلال قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وافادت وزارة الصحة نقلا عن مستشفى رفيديا الحكومي باستشهاد فتى واصابة ٦ مواطنين بجروح متفاوتة بالرصاص الحي، جميعها وصلت من بلدة بيتا.

وأفادت صادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في مسيرة خرجت ضد بناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح في البلدة، ما أدى لاستشهاد الفتى محمد حمايل “15 عامًا” وإصابة ثمانية آخرين بالرصاص الحي، نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، والعشرات بحالات اختناق.

وكانت فصائل فلسطينية، قد دعت إلى أداء صلاة الجمعة في بلدة بيتا بالضفة، والمشاركة في مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية على جبل “صبيح” في البلدة.

وقبل أشهر، أقام مستوطنون إسرائيليون بيوتا متنقلة على قمة الجبل، في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

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