3 شهداء وجريح باصابة خطرة في اشتباك مسلح بين قوات امن السلطة ووحدة مستعربين إسرائيلية فجر اليوم في جنين/ فيديو

أعلنت وزارة الصحة في الضفة، فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد استشهد فلسطينيان من أفراد قوات الأمن الفلسطينية الليلة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش في مدينة جنين مع دخول القوات المدينة لتنفيذ اعتقالات، لافتة إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين.

كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

كما استولت قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة لاحقت المطارد جميل العموري من سرايا القدس، وهو مقاوم تمت مطاردته بعد الحرب الأخيرة على غزة هو وعدد من مقاومي سرايا القدس الذين تمت ملاحقتهم في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن وحدة خاصة كمنت لمركبة يستقلها العموري ولاحقته من معبر الجلمة وحتى شارع الناصرة، حيث تمت تصفيته قرب مقر الاستخبارات العسكرية في جنين والذي يقع في شارع الناصرة.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات، إن الشهيدين تيسير عيسة من قرية صانور جنوب جنين، وأدهم عليوي من قرية زواتا بمحافظة نابلس تم اعدامهما أثناء عملهما في الحراسة الليلية، كما أصيب الشاب البزور من قرية المطلة بمحافظة جنين بجروح بالغة، وتم نقله لمستشفى داخل أراضي الـ48 لصعوبة وضعه.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي للشهيد أدهم ياسر عليوي، قبل أن ينقل الى مسقط رأسه في زواتا وجابت مسيرة غاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداتهم المستعربة .

كما أعلن عن اضراب شامل في مدينة جنين هذا اليوم حدادا على أرواح الشهداء.

وقد نعى جهاز الاستخبارات وحركة فتح، الشهيدين عيسة وعليوي اللذين استشهدا أثناء تصديهما لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المدينة.

ومن جانبه، أكد محافظ جنين اللواء أكرم رجوب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على مقر جهاز الاستخبارات الفلسطيني الواقع في شارع الناصرة في جنين مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم ضابطان امن إضافة إلى جريح من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني فجر اليوم.

واضاف رجوب أن قوات خاصة اسرائيلية أطلقت النار على أحد ضباط الحراسة بشكل مباشر الأمر الذي أدى إلى الرد على مصادر النيران واندلاع اشتباك مسلح، نافيا الأنباء التي تم تداولها حول تهديدات اسرائيلية بقصف مقر جهاز الاستخبارات في جنين .

وقال رجوب أن ما حدث جريمة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إطلاق النار على قوات الأمن الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تنسيق بين الطرفين حول الدخول الى جنين .

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