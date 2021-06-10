الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178
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لتحديث المنظومة السياسية!!.. تشكيل لجنة فضفاضة تشتمل على 92 عضوا برئاسة سمير الرفاعي
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