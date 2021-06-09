هزيمة الجائحة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 12 وفاة و598 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 741,699

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 وفاة و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9561 وفاة و741699 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 8501 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 58 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 66 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 471 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 841 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة، بعد إنتهاء فترة العزل 14 يوماً، إلى723637 حالة.

كما أشار إلى إجراء 20459 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7471403 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 92ر2 بالمئة. وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1892782 شخصاً والجرعتين 594835 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2803526 شخصا.