الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178
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هزيمة الجائحة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 12 وفاة و598 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 741,699
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