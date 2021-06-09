طبيبة نفسية تنصح بابلاغ دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم/ فيديو

وجّهت الدكتورة منال عمر، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، نصيحة إلى الفنانتين دنيا ​سمير غانم​ و​إيمي سمير غانم​، بضرورة الإسراع بإخبار والدتهما الممثلة ​دلال عبد العزيز​، بوفاة زوجها الممثل سمير غانم.

وحذّرت منال عمر،خلال مقابلة في برنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، من عواقب إستمرار كتمان الخبر، مشيرة إلى أن الخوف على دلال من الحزن والإكتئاب غير مبرر ولا أساس علمي له.

وأضافت «عمر» أن الطب النفسي يرى أهمية إبلاغ الشخص المريض بوفاة قريبه في اللحظة نفسها، حتى لو في حالة تعب أو مرض، وتابعت: “لازم نقول لدلال عبد العزيز أن جوزها مات”.

وكانت دنيا أكدت أن والدتها دلال لا زالت في غرفة العناية المركزة، ولم تتحسن حالتها كما روّج البعض، وأشارت إلى أن حالتها الصحية لا تسمح بإخبارها بوفاة زوجها.

وقال الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج دينا سمير غانم إنهم إضطروا أن يمثلوا على دلال عبد العزيز، لأنها لا تزال في العناية المركزة، وفصلوا التلفاز في غرفتها، وأخبروها أن هناك مشكلة في المستشفى، كما أنهم يلبسون ملابس ملونة ويضحكون معها، لكي لا تشعر بأي شيء، مشيراً إلى أن إيمي ودنيا تعيشان تحت ضغط رهيب، لأنهما لا تستطيعان أن تعبرا عن حزنهما على والدهما، وتقولان لوالدتهما إنه بصحة أفضل، ولذلك تتواجدان معها بشكل أكبر.