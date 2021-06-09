الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178
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شمس البارودي: قررت اعتزال التمثيل بعدما “شاهدت” النبي وانا خاشعة امام قبره/ فيديو
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