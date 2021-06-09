القبض على مطلوبين مصنفين بالخطيرين في عمان واربد

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن العاملين في البحث الجنائي وفي إطار متابعتهم للأشخاص الخطرين، تمكنوا من تحديد مكان وجود شخص مطلوب مصنف بـ “الخطير جدا” وبحقه 25 طلبا أمنيا في محافظة إربد، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة للقوة، وضُبط بحوزته سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة والحبوب المخدرة.

كما جرى في العاصمة عمان تحديد مكان مطلوب مصنف بـ “الخطير” وبحقه خمسة طلبات بقضايا جنائية، وأُلقي القبض عليه بعد مداهمته.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه بوشرت التحقيقات معهما لإحالتهما للقضاء.