أردوغان يتظاهر باهمال تصريحات زعيم المافيا التركية حول “علاقته العميقة” مع اركان حزب العدالة والتنمية الحاكم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، معلقا على تصريحات زعيم مافيا إجرامية ضد مجلس الوزراء، إن “الحكومة التركية ليس لديها وقت تضيعه على الافتراءات”.

فقد ادعى سادات بكر، وهو مواطن تركي يعيش خارج البلاد وأدين بجرائم تتعلق بتشكيل عصابي، أنه كان على علاقات عميقة مع بعض المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

كما أصبحت مقاطع الفيديو الخاصة به بزعيم العصابة، التي تحتوي على مزاعم بجرائم قتل وفساد وتجارة مخدرات، موضوعا مثيرا للجدل في تركيا.

وقال أردوغان في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم: “نحن نناقش بشكل شامل ونتحدث عن كل قضية تتعلق ببلدنا وأمتنا علنا”.

وأردف الرئيس التركي بالقول: ومع ذلك، فإننا لا نفعل ذلك أبدا بسبب أعضاء المنظمات الإرهابية أو الإجرامية.

وقد ركزت اتهامات بكر بشكل خاص على وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي رفض بدوره المزاعم ووصفها بـ “الافتراء” و “الهراء”.

تصريحات زعيم المافيا كانت لها تداعيات كثيرة، حيث طردت وزير الداخلية السابق محمد أغار، من وظيفته، وكذلك طردت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، الصحفي العامل لديها، مصعب توران، بعدما طرح سؤلا خلال مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل حول علاقة سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويلو.

وقد وجه بكر اتهامات إلى أعضاء في الحكومة التركية ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالضلوع في “جرائم وعمليات فساد مختلفة”، خلال مقاطع الفيديو التي بثها عبر الإنترنت.

وقال بكر في أحد تلك المقاطع إن “وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سرية، مفادها أن القضاء فتح تحقيقا بحقه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية”.

كما انتقد زعيم المافيا التركية المعارضة والصحف التي تدينه بأنه مجرم، وكان ينفذ كل ما يقوله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال سادات بكر “ساخرا” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تقولون، لا تلعب دور البريء، لقد فعلتَ كل ما قاله الأخ طيب، ولكن والله هذا غير عادل، فعندما قال لكل من لهم رتبة وشأن أن يتركوا شاربهم، لم أترك شاربي مثلهم، وهذا يعني أنني لم أفعل كل شيء».