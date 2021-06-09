الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178
أهم العناوين
جرينتش+2 06:45
أردوغان يتظاهر باهمال تصريحات زعيم المافيا التركية حول “علاقته العميقة” مع اركان حزب العدالة والتنمية الحاكم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني