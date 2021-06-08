فرنسي يصفع ماكرون على وجهه ويصرخ “تسقط الماكرونية”/ فيديو

أقدم رجل على صفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال جولة في جنوب شرق فرنسا، اليوم الثلاثاء.

وقد نشرت شبكة “بي.أم.أف” الفرنسية فيديو يظهر لحظة اقتراب ماكرون من حشد لإلقاء التحية، قبل أن يهاجمه أحد الأشخاص.

وبعد أن صافحه، فاجأ الرجل الذي كان يصرخ “تسقط الماكرونية”، الرئيس الفرنسي بصفعة على وجهه قبل أن يتدخل رجال الأمن.

ويواصل ماكرون جولة في مناطق متفرقة في فرنسا، لتدشين المرحلة الثانية من الفتح الذي اعتمدته حكومته بعد بلوغ مرحلة متقدمة من التطعيم، وفق صحيفة “لو دوفيني” المحلية.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن والحرس المرافق للرئيس تمكنوا من توقيف الرجل، وهو الآن قيد التحقيق في مخفر الشرطة في تاين لارميتاج.

وكثيرا ما يتعرض الرؤساء الفرنسيون لمثل هذه المواقف، ولا يزال الفرنسيون يحتفظون بصور الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وهو يواجه شتائم من أحد المشاركين في معرض للفلاحة.

وحتى ماكرون تعرض فيما سبق لـ”سخرية ثقيلة” على حد تعبير عناوين صحفية، من طرف أحد المراهقين قبل نحو سنتين.

ورد ماكرون على الشاب الذي ناداه باسم “هزلي” بأنه بصدد الحديث مع رئيس وعليه أن يتأدب.