فانتازيا.. سمية الخشاب وعمر كمال يطرحان كليب “أوعدك”/ فيديو

السعودية تقصر حج العام الحالي على ابنائها والمقيمين فيها الحاصلين على اللقاح من الفئات العمرية (18 إلى 65 عاماً) فقط
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