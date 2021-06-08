يوم اردني بامتياز.. سلطات الاحتلال افرجت عن أبو جابر والدعجة والعنوز الذين وصل ثلاثتهم الى ارض الوطن

اخيرا.. وصل الاسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاماً)، المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي الى ارض الوطن، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقد استقبل العشرات من الأردنيين عند جسر الشيخ حسين شمالي الأردن، أبو جابر، الذي عبّر عن شكره للأردن وللملك عبدالله الثاني ولوزارة الخارجية وشؤون المغتربين على جهودهم ومتابعتهم لأحواله.

وأكد أبو جابر أن ظروف الاعتقال لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت “صعبة جدا”، مؤكدا صمود الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى الإفراج عن بقية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما استقبلت لجنة فلسطين النيابية، بحضور عضو اللجنة النائب الدكتور أحمد السراحنة، في جسر الشيخ حسين الأسير أبو جابر بعد الإفراج عنه اليوم .

وثمن السراحنة الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لاستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة للإفراج عن الأسير أبو جابر .

واشار إلى أن اللجنة على تواصل مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الأردنيين لدى سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت أبو جابر، من معتقل النقب إلى معتقل الرملة تمهيدا للإفراج عنه اليوم الثلاثاء، بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين أمين شومان.

وقد أمضى ابو جابر 22 عاما ونصف العام في الاسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان من المقرر أن يتم الافراج عنه يوم الأحد الماضي ، الا ان قوات الاحتلال عرقلت عملية الإفراج عنه بذريعة أن أوراقه غير مكتملة.

وعلى هذا الصعيد، تسلمت السلطات الأردنية اليوم المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

فقد أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسلم الأردن، اليوم الثلاثاء، المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، المفرج عنهما من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت في بيان صحفي، إن ذلك جاء بعد أن أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه “بعد متابعة حثيثة، واتصالات وجهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المعنية، قررت السلطات الإسرائيلية إسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، وإلغاء إجراءات الاعتقال.

وأضافت: “ويتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما، وتسليمهما للسلطات الأردنية”.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستفرج خلال الساعات المقبلة عن العنوز والدعجة، من بلدة صما قضاء إربد، وسيتم تسليمهما للسلطات الأردنية.

وقال المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية : “صباح اليوم توجهت النيابة العامة الإسرائيلية/لواء الشمال إلى المحكمة برسالة تطلب إسقاط لائحة الاتهام بحق الأردنيين الدعجة والعنوز، وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء المداولات المتعلقة بملف المعتقلين الأردنيين الاثنين كافة”.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت اعتقال الدعجة والعنوز، في 16 أيار/مايو الماضي، وأسندت لهما محكمة إسرائيلية عدة تهم؛ بينها “محاولة تنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بشكل غير قانوني”.

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