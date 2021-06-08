الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178
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يوم اردني بامتياز.. سلطات الاحتلال افرجت عن أبو جابر والدعجة والعنوز الذين وصل ثلاثتهم الى ارض الوطن
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