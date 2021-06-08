الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178
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ذكّرتها وعيّرتها باكاذيبها عن اسلحة الدمار العراقية.. الصين تنفي مزاعم امريكا حول تسرب فيروس كورونا من “ووهان”
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