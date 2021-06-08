تعطل مواقع الإنترنت حول العالم بينها مؤسسات إعلامية كبرى

تعطل العديد من المواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 ،جراء انقطاع واسع النطاق على ما يبدو في شركة الخدمات.

وقد رجحت شركات عالمية أن يكون السبب وراء التعطل المفاجئ لكبرى المواقع الإلكترونية والإخبارية، هو التعرض لهجمات إلكترونية.

وأرجع البعض الهجمات الإلكترونية المفاجئة إلى عملية انتقامية من قبل قراصنة الإنترنت، للرد على إعلان مسؤولون من وزارة العدل الأمريكية، صباح الثلاثاء، عن استرداد جزء من أموال الفدية المدفوعة لوقف هجوم إلكتروني على “كولونيال بايبلاين”.

وفي السياق نفسه أعلنت اليوم السلطات الأمريكية والأسترالية عن نجاح عملية فك شفرة تطبيق لإرسال الرسائل المشفرة، تستخدمه مافيا عالمية في تجارة المخدرات.

وكان العديد من مواقع الإنترنت في العالم قد تعرضت للعطل، صباح اليوم الثلاثاء، بينها وسائل إعلام كبرى صباح اليوم الثلاثاء،ومن المواقع التي تعطلت موقعا “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” الأمريكيين، وصحيفة “لوموند” الفرنسية وموقع “أمازون”، وصيحفتا “الغارديان” و”فاينانشال تايمز”، البريطانيتين.

وتعذر الدخول مؤقتا لموقع “بي.بي.سي” البريطاني قبل عودته إلى الخدمة وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10,00، بتوقيت غرينتش وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكن عددا من المواقع عاد للعمل لاحقا.

وذكرت وكالة فرانس برس، بعد ظهر الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن مواقع “أمازون” و”الحكومة البريطانية” و”ريديت” أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.