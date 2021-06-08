القائمة الكاملة باسماء عقداء الامن العام المشمولين بالترفيع الى عمداء

صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع ضباط الامن العام التالية اسماؤهم من رتبة عقيد الى رتبة عميد.

1. عقيد محمد خير سالم محمد النسور

2. عقيد زيد عبد الحميد عبد العزيز بني خالد

3. عقيد جواد خالد مسلم الكساسبه

4. عقيد ركن فيصل مفلح حمدان السحيم

5. عقيد ركن مشهور نواف ضيف الله ابو فرج

6. عقيد ركن عبد الله مطلب سلمان السبيله

7. عقيد رائد علي توفيق ابو السمن

8. عقيد خالد صالح مرشد المهيرات

9. عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل الروابده

10. عقيد شاهر حمدان غيث المناعسه

11. عقيد فخري احمد عايد القطارنه

12. عقيد عمر مثقال مسلم الكساسبه

13. عقيد ركن فرج محمد ثلجي الزبون

14. عقيد محمدثائر عبد الرحيم محمد المبيضين

15. عقيد نوفل سليمان خلف الفشيكات

16. عقيد خليل مهيدي خلف العبداللات

17. عقيد فلاح خليل سليمان المجالي

18. عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز الجراح

19. عقيد ركن زيد درويش حامد السواعير

20. عقيد ناصر موسي ناصر ابو سويلم

21. عقيد ركن باسم عيسي يوسف الخرابشه

22. عقيد ماهر ابراهيم ناصر الشبول

23. عقيد نور مصطفي حسين بني يوسف

24. عقيد علي عبدالله سالم المناصير

25. عقيد عمر عبدالله موسي المعايطه

26. عقيد ركن ماهر علي محمد العموش

27. عقيد سفيان فارس عبدالله الربابعه

28. عقيد هزاع داوود محمد الطوره

29. عقيد محمود عبدالله عبدالرحيم العواد

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع 116 ضابطاً من رتبة رائد إلى مقدم و329 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رائد و338 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى نقيب و1653 ضابطاً من رتبة ملازم ثاني إلى رتبة ملازم أول.