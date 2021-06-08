الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و599 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 741,101

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9549 وفاة و741101 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 8745 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 52 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 490 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 842 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 722807 حالة.

كما أشار إلى إجراء 21763 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7450944 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 75ر2 بالمئة. وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1865538 شخصاً والجرعتين 592496 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2775614 شخصا.