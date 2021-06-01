تحت طائلة الغرامة على المخالفين.. أمر دفاع بالزام المنشآت رفض ادخال أي شخص إليها قبل إبراز شهادة التطعيم
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مصر تدعو الفصائل إلى اجتماع في القاهرة الاسبوع المقبل
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