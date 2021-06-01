مصر تدعو الفصائل إلى اجتماع في القاهرة الاسبوع المقبل

دعت مصر، اليوم الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع في القاهرة الأسبوع القادم، برعاية رئيس السلطة محمود عباس.

وقالت وسائل إعلام مصرية: “برعاية الرئيس أبو مازن، تدعو مصر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع القادم بالقاهرة، للاتفاق علي الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أمس، عدة لقاءات مع قيادة حركة حماس وقادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تناولت متابعة قضية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ودعم إعمار القطاع، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن بلاده تبذل جهدا كبيرا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأفادت وكالة “الشرق الأوسط” المصرية الحكومية بأن السيسي قال، في تصريحات نقلها اللواء عباس كامل، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى غزة ولقائه مع قادة الفصائل الفلسطينية في القطاع، إن “مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة، والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها الدعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة”.

وأكد السيسي، حسب الوكالة، “على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير”، مشددا على “الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته”، كما لفت أن “مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت”.

وأشار الرئيس المصري إلى “أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني”، مشددا على” ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة”.

وتقود مصر جهود الوساطة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين وضع حدا لتصعيد حاد لصراعهما في وقت سابق من مايو، يعتبر الأخطر منذ العام 2014.