تحت طائلة الغرامة على المخالفين.. أمر دفاع بالزام المنشآت رفض ادخال أي شخص إليها قبل إبراز شهادة التطعيم
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جرينتش+2 07:16
استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10 وفيات و750 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 737,284
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