اخماد حريق بالأغوار امتد للأراضي الأردنية من غربي النهر

أخمدت كوادر الدفاع المدني تساندها طائرات اطفاء مروحية للقوات المسلحة وآليات مديريات الدوائر المعنية مساء اليوم الاثنين، حريقاً امتد من الطرف الغربي لنهر الأردن الى مساحات من الأراضي الزراعية الأردنية .

وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة لوكالة (بترا)، إن الحريق الذي امتد لعدة كيلومترات على الشريط الحدودي أتى غالبيته على اشجار حرجية وقصيب واعشاب جافة بمحاذاة نهر الأردن، فيما طال الحريق وفق التقديرات الأولية نحو 150 دونماً من الأراضي الزراعية، منها نحو 100 دونم من القمح و 50 دونماً متفرقة من أشجار الحمضيات.

وأشار الحوامدة ، إلى أن جهود مختلف الجهات المعنية التي بذلت على مدى أكثر من 8 ساعات متواصلة حالت دون امتداد الحريق الى مناطق واسعة، لافتاً الى ان كوادر من طوافي الحراج والدفاع المدني والجهات المعنية ستبقى في المنطقة بحالة استعداد وتحوط تحسباً لتجدد الحريق والتعامل مع أية بؤر قد يتجدد اشتعال النيران بها .

وبين مدير زراعة اللواء الدكتور موفق ابو صهيون، ان لجنة مختصة بحصر الأضرار تضم مديريات الزراعة والدفاع المدني وسلطة وادي الأردن ستباشر عملها غداً الثلاثاء لغاية حصر أضرار الحريق بشكل مفصل .

وتكررت حالات امتداد الحرائق من غربي نهر الأردن الى الأراضي الزراعية الأردنية خلال سنوات سابقة خاصة في فصل الصيف .

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